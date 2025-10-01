الأربعاء 01 أكتوبر 2025
وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات الاقتصادية

أحمد كجوك وزير المالية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بالحوار المباشر مع شباب ريادة الأعمال فى إطار التزام الحكومة بترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الثقة «مش مجرد كلمة» بل واقع نعمل على تغييره للأفضل والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية أكبر دليل على ذلك.

أسبوع الابتكار فى مصر ٢٠٢٥

وقال الوزير، فى رسائل محفزة لشباب الأعمال خلال مشاركته فى «قمة تكنى» بأسبوع الابتكار فى مصر ٢٠٢٥، إننا نعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الالتزامات والأعباء الضريبية وتوضيح الرؤية لدى المستثمرين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية المبسطة التى ارتكزت على تقديم العديد من التيسيرات رسخت لفكر ضريبى مختلف فى التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على إعداد دليل استرشادى جديد ومبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة فى مصر، مؤكدًا أننا منفتحون على التجارب الدولية الناجحة فى شتى المجالات الاقتصادية لكننا ملتزمون أيضًا بتطبيق ما يناسب قدراتنا وظروفنا لضمان النجاح.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

وأوضح الوزير، أن سياساتنا المالية تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتوجيه إيراداتنا لقطاعات ومسارات تخدم المستثمرين والمواطنين، وأن اقتصادنا يتميز بالتنوع الجيد والانفتاح سواءً فى مجال الأنشطة الاقتصادية أو المعاملات مع الدول والتجمعات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضخ المزيد من الاستثمارات حيث شهدت الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية خلال العام المالى الماضى معدل نمو بنسبة ٧٣٪؜.

وأعرب طارق القاضى، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«قمة تكنى»، عن شكره وتقديره لجهود وزير المالية فى مساندة مشروعات ريادة الأعمال فى إطار مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدليل الاسترشادى للمعاملات الضريبية مع الخدمات المصدرة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى الشركات الناشئة؛ على نحو يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

