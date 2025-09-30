تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

تلقى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا من ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

خطة الرئيس الامريكى "دونالد ترامب"

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الأمريكى استعرض عناصر خطة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب الاسرائيلية فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتى طرحها الرئيس الأمريكى أمس ٢٩ سبتمبر، مشيرا إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصرى خلال المرحلة المقبلة، وبما يؤدى الى وقف الحرب، مثمنا الدور الريادي الذى تلعبه مصر فى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ترحيب مصر بجهود الرئيس الامريكى دونالد ترامب

من جانبه، أعرب عبد العاطى عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الحرب فى غزة، منوها الى ترحيب مصر بهذه الجهود، معربا عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب علي قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية

وشدد الوزير فى هذا السياق على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة، ومنع أي تهجير للشعب الفلسطينى من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين، وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.

