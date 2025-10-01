"ثروة للتوريق" تغلق الإصدار 46 لسندات التوريق بقيمة 1.312 مليار جنيه

أغلقت شركة ثروة للتوريق، ذراع مجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين، الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2025، كما حظيت سندات الإصدار على تصنيف وترتيب محلي قوي للملاءة الائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) بتصنيفات AA + وAA وA للشرائح الثلاث بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.

ويأتي ذلك تأكيدا على إستراتيجية مجموعة كونتكت المالية المستمرة ودعمًا لرؤيتها الطموحة، مستندة في ذلك على خبراتها الراسخة وريادتها الممتدة في سوق أدوات الدين كأول مُصدر لسندات التوريق في السوق المصري عام 2005.

فيما بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.940 مليار جنيه مصري، بتصنيف جدارة ائتمانية ( A-)، لتحقق بذلك أعلى التصنيفات الائتمانية الممنوحة لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق، وهو ما يعكس جودة محافظ المجموعة وقوة مركزها الائتماني.

تغطية الاكتتابات في الأوراق المالية

كما لعبت مجموعة كونتكت المالية دورًا محوريًا كمدير للإصدار ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية، وحظي الإصدار بدعم وتغطية واسعة من نخبة من كبريات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بترويج وضمان تغطية الاكتتاب، فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر (ش.م.م) إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول في التغطية.

وقد قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) دور المستشار القانوني، وقام مكتب (KPMG) حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.

وبهذا الإصدار ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق المحالة لشركة ثروة للتوريق ليبلغ نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة محالة من مجموعة شركات كونتكت للتمويل تغطي قطاعات السيارات والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى محافظ عقارية منفصلة محالة من أبرز رواد التطوير العقاري في مصر بعدد 10 إصدارات.

وعلّق جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، على هذا الإصدار قائلًا: " إن إتمام الإصدار السادس والأربعون لسندات التوريق بنجاح وما حصل عليه من تصنيف ائتماني متميز، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية ويؤكد ريادتنا في سوق أدوات الدين المصري. وأضاف: " نقدّر بشدة الثقة التي وضعها المستثمرون فينا، وإن توجيه استثمارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، نحو محفظتنا يبرهن على صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا، ويمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."

شركتي ثروة للتوريق وثروة للتصكيك

وترسخ مجموعة كونتكت المالية من خلال شركتي ثروة للتوريق وثروة للتصكيك، مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المصري، كما تمضي المجموعة بخطى واثقة نحو إطلاق المزيد من الإصدارات المتنوعة، سواء من خلال سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها من منتجات سوق المال بالتعاون مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية.

ويجسد هذا التوجّه رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى ابتكار حلول مالية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق قيمة اقتصادية حقيقية تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري، بما يخدم السوق والمستثمرين، ويستكمل مسيرتنا القوية في قيادة قطاع التمويل غير المصرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.