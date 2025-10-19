مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، إن متابعة المؤذن، وقول ما يقول، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها.

فلا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي. رواه مسلم.

مواقيت الصلاة، وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:33 ص

• الظهر: 12:40 م

• العصر: 3:54 م

• المغرب: 6:20 م

• العشاء: 7:37 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:38 ص

• الظهر: 12:45 م

• العصر: 3:58 م

• المغرب: 6:24 م

• العشاء: 7:42 م

أسوان:

• الفجر: 5:25 ص

• الظهر: 12:33 م

• العصر: 3:51 م

• المغرب: 6:19 م

• العشاء: 7:32م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:29 ص

• الظهر: 12:36 م

• العصر: 3:49 م

• المغرب: 6:15 م

• العشاء: 7:33 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، من أهمية صلاة الجماعة وعظم فضلها أن النبى صلى الله عليه وسلم رغب فى أداء الصلاة فى جماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ".

فضل الصلاة، وعن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: خصت العشاء والفجر لأحد أمرين: إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، كما قال تعالى:

{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } [النساء:142]

