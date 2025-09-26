الجمعة 26 سبتمبر 2025
اقتصاد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، واصلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، الاستقرار الملحوظ، الذي بدأته أمس الخميس، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض وحتى البلدي أول أمس الأربعاء.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 143 جنيها و146 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.  

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 155 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها.

