بروتوكول تعاون بين جامعة الريادة والمعهد المصرفي لتدريب الطلاب

وقعت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد المصرفي المصري، يمنح الطلاب تدريب عملي في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع المصرفي والذكاء الاصطناعي.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازى رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والذي يتضمن تقديم برامج تدريبية وورش عمل في عدة مجالات لتنمية وتطوير مهارات وخبرات الطلاب وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس الجامعة، أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري من خلال التدريب على مهارات العمل المصرفي والدورات والكورسات في الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتأهيل الطلاب وتنمية قدراتهم ويساهم في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية نحو التعليم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حضر توقيع البروتوكول: الدكتور إيهاب السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور عمرو سامى عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يحيى حلوجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة عبد الفتاح مدير عام العلاقات العامة.

