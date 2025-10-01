الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة الريادة والمعهد المصرفي لتدريب الطلاب

تعاون بين جامعة الريادة
تعاون بين جامعة الريادة والمعهد المصرفي، فيتو
ads

وقعت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد المصرفي المصري، يمنح الطلاب تدريب عملي في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع المصرفي والذكاء الاصطناعي.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازى رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والذي يتضمن تقديم برامج تدريبية وورش عمل في عدة مجالات لتنمية وتطوير مهارات وخبرات الطلاب وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس الجامعة، أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري من خلال التدريب على مهارات العمل المصرفي والدورات والكورسات في الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتأهيل الطلاب وتنمية قدراتهم  ويساهم في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية نحو التعليم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حضر توقيع البروتوكول: الدكتور إيهاب السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور عمرو سامى عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يحيى حلوجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة عبد الفتاح مدير عام العلاقات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا المعهد المصرفي المصري القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

جامعة الريادة ترعى مؤتمرا دوليا لطب الأطفال بالقاهرة

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري

الأكثر قراءة

"المركزي" يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد نصر أكتوبر

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

حوار نادر لأمين الهنيدي ينتقد الريحاني ويروي قصة "حكشة الحانوتي" الحقيقي التي جسدها في مسرحيته

خدمات

المزيد

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads