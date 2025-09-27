عرض جثة طفل عثر عليه غارقا في ترعة بالعياط علي الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفل عثر عليه غارقا في ترعة بالعياط، علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

غرق طفل في ترعة بالعياط

البداية كانت بوررد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق طفل في العياط، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية تعرض للغرق في ترعة، لعدم إجادته السباحة.



تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

