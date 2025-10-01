وثائق "فوكس نيوز" تكشف عن "بطاقات تذكير" أعدت لبايدن خلال الفعاليات

كشفت وثائق حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كانت تعد له بطاقات تحتوي على أسماء وصور شخصيات ديمقراطية بارزة، ليستخدمها للتذكير خلال الفعاليات.



ووفقًا للقناة، ظهر اسم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مع الإشارة إلى منصبها كوزيرة للخارجية خلال فترة الرئيس باراك أوباما ونائبه بايدن - على إحدى البطاقات المخصصة لأسماء الحاصلين على "وسام الحرية الرئاسي"، والتي تضمنت أيضا اسم الممثل الشهير دينزل واشنطن وآخرين.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن "البطاقات التي تعود لحقبة بايدن تُظهر أن إدارته كانت تدرج بالتفصيل أسماء وصور شخصيات ديمقراطية بارزة، إلى جانب أفراد أقل شهرة، من المُفترض أن بايدن كان يتوجه إليهم بالخطاب خلال الفعاليات المباشرة".

وجاء الكشف عن هذه البطاقات التي يستخدمها السياسيون عادةً كوسائل تذكير سريعة أو نقاط رئيسية خلال الفعاليات العامة في إطار تحقيق أجراه الأرشيف الوطني بشأن استخدام إدارة بايدن لـ "التوقيع التلقائي".

وقد عُثر على خمس بطاقات مختلفة، خُتمت أربع منها بعبارة "رآها الرئيس"، بينما خلت البطاقة الخامسة التي تناولت بالتفصيل سؤالًا لمراسل قناة "إيه بي سي نيوز" لبايدن خلال مؤتمر صحفي من هذا الختم. ولم تتضح ما إذا كان بايدن قد استخدم جميع هذه البطاقات خلال مناسبات مختلفة.

كما ضبطت بطاقة أخرى بعنوان "خطاب بارز حول تأكيد تعيين القضاة" تحمل صور وأسماء زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ومنسق الحزب الديمقراطي ديك دوربين.

يذكر أن بايدن، الذي شغل منصبه كأكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سنًا، كان غالبًا ما يمنح خصومه السياسيين ذريعة للتشكيك في قدراته الإدراكية، حيث كان يرتكب الهفوات والأخطاء اللفظية بانتظام في خطاباته العامة.

وقد استخدم الجمهوريون هذه الحالات في الصراع الحزبي لطرح تساؤلات حول قدرة بايدن على قيادة الدولة بفعالية. كما أنه تعثر وسقط عدة مرات خلال فترة ولايته، فضلا عن ارتباكه وصعوباته في صياغة الأفكار بوضوح.

