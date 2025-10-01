حوار نادر لأمين الهنيدي ينتقد الريحاني ويروي قصة "حكشة الحانوتي" الحقيقي التي جسدها في مسرحيته

فى سهرة إذاعية ثلاثية ضمت الفنانين أمين الهنيدى ــ ولد فى مثل هذا اليوم 1 أكتوبر عام 1925 ــ ويوسف وهبى ونادية لطفى نشرته مجلة الإذاعة عام 1968 تحت عنوان “اعترافات المأساة والفكاهة على كرسى الاعتراف” كتبت فاطمة حسين تقول:

فى بداية السهرة سأل يوسف وهبى الكوميديان أمين الهنيدى: من الذى تأثرت به فى تمثيلك من الفنانين القدامى ممن سبقوك؟ فرد الهنيدى: بدون مجاملة كان يوسف وهبى أول فنان شدنى للتمثيل، فقد رأيته وهو يمثل فيلم الدفاع، أول فيلم شاهدته فى حياتى بعد قدومى من الريف إلى المدينة، وخرجت من الفيلم وأنا متقمص شخصية يوسف وهبى، وبالنسبة للكوميديا تأثرت بشارلى شابلن.

لم يتأثر بنجيب الريحانى

سأله يوسف وهبى: هل تأثرت بنجيب الريحانى؟ فقال أمين الهنيدى: الريحانى كان ممثلا عظيما، لكن أنا لم أتأثر به، فلا أذكر أنى شاهدته وهو يمثل على المسرح غير مرة واحدة فقد كانت ظروفى المالية لا تسمح لى بالذهاب إلى المسرح، وفى يوم جاءت لأبى دعوة لإحدى مسرحيات الريحانى "حسن ومرقص وكوهين"، وكانت المرة الأولى والأخيرة لكن طبعا كنت أسمع مسرحياته فى الإذاعة وعشقته عن طريق الإذاعة.

الفنان يوسف وهبى



سأله يوسف وهبى هل تعتقد أن الريحانى يستطيع أن يعطى ألوانا مختلفة من الفن؟ أجاب أمين الهنيدى: بدأ متعدد الألوان ثم أصبح صاحب لون واحد لأنه كان يعتمد على شخصيته فقط، أيضا كان فى جميع النصوص التى قدمها تقريبا يمثل دور الرجل المغلوب على أمره الذى ينتصر فى النهاية لمبادئه وأخلاقياته.

سر نجاح أمين الهنيدى



سأله يوسف وهبى: أمين الهنيدى شخصية كوميدية ناجحة على المسرح فما هو سر نجاحك؟ قال الهنيدى: الواقع أنا الحمد لله أملك القدرة على الإحساس بالشخصية التى أمثلها بحيث تظهر بشكل طبيعى مطابقة للشخصية الموجودة فى الحياة، وقد ساعدنى على ذلك أنى أملك القدرة على الالتقاط والامتصاص ثم التذكر، وبمعنى أصح الاجترار مثل الجمل.

شخصية المعلم حكشة الحانوتى

وضرب الهنيدى مثلا على كلامه وقال: مثلا شخصية الحانوتى التى قدمتها على المسرح أذكر زمان كان هناك حانوتى فى شبرا صديقا لوالدى فكنت أتعجب كيف للحانوتى الذى يتعامل مع الموتى يعيش حياة خاصة وله أصدقاء يجالسهم على المقهى، وجاءت الظروف للاحتكاك بالمعلم حكشة الحانوتى عندما مات والدى، فراقبت حياة هذا الرجل فكان مفتاحا لتمثيل شخصية الحانوتى على المسرح بهذه الصورة الطبيعية.



سأل يوسف وهبى: وهل نجاحك على المسرح هو الذى دفعك للسينما؟ فقال الهنيدى: تقريبا كما قلت لكن الواقع أن شهرتى ولمعانى فى المسرح هوو الذى جعل عقود السينما تنهال على، وأول تجربتى مع السينما كانت منذ 25 سنة حين كنت رئيس فريق التمثيل فى المدرسة وكنت واثق فى نفسى أنى أعرف أمثل، لكن لفيت السبع لفات ــ كما يقولون ــ ولما أعطيت لى الفرصة كان على أن أعمل كما يقول المخرج جون أن أعرف حتى اسم الفيلم الذى أمثله، وقعدت أربعة أيام أذهب إلى الاستديو علشان أقول كلمتين "حى حى" والسبحة فى إيدى ويومها زعلت واتكسفت من نفسى وصممت أن أجد فرصتى فى المسرح وأنا حاليا أفضل المسرح على السينما.

نادية لطفى



سألته الفنانة نادية لطفى: مجربتش تعمل تراجيدى؟ فقال: طالما الممثل يملك القدرة على التعبير الصادق يستطيع أن يؤدى كل لون، وعلى الممثل أن يختار اللون الذى يتقبله فيه الجمهور وأعتقد أن جمهورى غير مستعد ليتقبلنى كممثل تراجيدى على الأقل فى الوقت الحالى.

