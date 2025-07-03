من "حلمك يا شيخ علام" إلى "الحدق يفهم"، محطات فنية خالدة في مسيرة أمين الهنيدي

أمين الهنيدي، فنان كوميدي من الزمن الجميل، تألق إذاعيا وتلفزيونيا وسينمائيا، لقب بصانع البهجة وكبير ممثلي الكوميديا، وعرف بخروجه الدائم عن النص في أداء أدواره لإثبات وجوده جماهيريا، من أشهر مسرحياته "حلمك يا شيخ علام "، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1986.

ولد الفنان الكوميديان أمين الهنيدي عام 1925 بمدينة المنصورة، وبدأ مشواره الفني وهو لا يزال طالبا في الثانية عشرة من عمره، حيث كان يلقي المنولوجات الفكاهية والنكات والقفشات المأخوذة عن شكوكو وإسماعيل يس في العديد من الحفلات، وانضم إلى فرقة التمثيل بمدرسة شبرا الثانوية.

تنبأ له الريحاني بمستقبل فني

أعجب الفنان نجيب الريحاني بتمثيل أمين الهنيدي، حين شاهده في إحدى عروض فرقة تمثيل كلية الآداب وهو يقدم دور جزار وتنبأ له بأنه سيصبح كوميديان شهير، وقال له: (كنت جزار على حق)، وانضم بعد ذلك إلى فرقة الريحاني التي قدم معها مسرحية واحدة عام 1949، ثم سافر إلى السودان عام 1954 في مهمة عمل رسمية وهناك التقى الفنان "محمد المصري" الشهير بـ "أبو لمعة" وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.

افنان امين الهنيدى

التحق أمين الهنيدي بمعهد التربية الرياضية وتخرج فيه عام 1949، وعمل وهو طالبا في فرقة الريحاني، ثم فرقة تحية كاريوكا، وبعد التخرج عمل مدرسا للتربية الرياضية بالسودان في بدايته، حيث التقى هناك بالفنان أحمد المصري ــ الشهير بأداء شخصية أبو لمعة فيما بعد ــ والذي كان يعمل وقتها مدرسا بالسودان أيضا، وكون الاثنان فرقة مسرحية النادى المصري هناك.

ساعة لقلبك كانت البداية

عندما عاد أمين الهنيدي إلى مصر ضمه الفنان عبد المنعم مدبولي مع أحمد المصري إلى برنامج ساعة لقلبك مع استمرار عمله في تدريس التربية الرياضية حتى وصل إلى المعاش مديرا للنشاط بوزارة التربية والتعليم، كما قدم من خلال مسرح التلفزيون مجموعة من المسرحيات أشهرها: لوكاندة الفردوس، غراميات عفيفي، لوليتا، المغفل، شارع البهلوان، شفيقة ومتولي، جوزين وفرد، أصل وصورة، عبود عبده عبود، عشرين فرخة وديك"، وأخيرا مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" مع زبيدة ثروت.



اتجه الفنان أمين الهنيدي إلى السينما وقدم ما يزيد على 60 فيلما، وكان أول أفلامه عام 1961 باسم "الأزواج والصيف"، تبعه عدد كبير من الأفلام الكوميدية أشهرها: شنطة حمزة، غرام في الكرنك، إجازة نصف السنة، حماتي ملاك، 7 أيام في الجنة، شهر عسل بدون إزعاج، أشجع رجل في العالم، شباب مجنون جدا، زوجة من باريس، الكدابين الثلاثة، وكان آخر أفلامه عام رحيله 1986 باسم "الحدق يفهم"، وبعد رحيله عرض له فيلم "القطار".

السعدني يصفه بالبلياتشو

اتهم الكاتب الصحفي محمود السعدنى أمين الهنيدي بضيق النظر وقال: لا ينظر في النص إلا لدوره فقط، ويقيس أهمية الشخصية بمساحتها على المسرح حتى إنه كان يفيض في إلقاء النكات والقفشسات لمحاولة السيطرة على المسرح. على الرغم من أن ما يقدمه لا يتعدى مهنة مهرج أو بلياتشو في سيرك أو أراجوز يقدم عروضه في الشوارع، وبالرغم من شهرته فقد جاءه النحس والغرور معًا، ولم يشارك أمين الهنيدي في نص واحد محترم بعد حلمك ياشيخ علام، واستطاع بموهبته إخفاء عورة النصوص، ولكن خيبته تمثلت في ظنه أن موهبته ستستره إلى نهاية العمر ولم يدرك أن لكل شيء طاقة ولكل طاقة حدود.

معاناة أربع سنوات حتى الرحيل

أصيب الفنان أمين الهنيدي بسرطان المعدة وعانى من المرض سنوات فتغيب عن أعماله الفنية وتراكمت عليه الديون حتى أنه أصيب بالاكتئاب، وسافر إلى لندن للعلاج على نفقة الدولة، وعاد إلى القاهرة وبعد أربع سنوات كان المرض قد انتشر في جسده وتوفي في مثل هذا اليوم 3 يوليو عام 1986.

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