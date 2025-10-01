محمد منير يكشف سر بناء منزله المطل على النيل بصخور أسوانية

كشف الفنان محمد منير، خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، عن سبب وجود صخور من أسوان داخل منزله، قائلًا: "هذه الصخور تذكرني دائمًا بمسقط رأسي أسوان، حيث أملك منزلًا جميلًا يطل على نهر النيل، ومبني من نفس هذه الصخور".

طبيعة أسوان وسحرها

وأوضح الكينج محمد منير أن هذه الصخور تعكس طبيعة أسوان الفريدة، مشيرًا إلى أنها تكونت نتيجة زلزال قديم حدث قبل ملايين السنين.

وأضاف: "شرفة منزلي تطل على البر الغربي برماله المميزة، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية التي تجذب الطيور المهاجرة في الشتاء لتستمتع بجمال الأشجار والنباتات".

صورة رمزية لمصر

وتوقف الكينج عند صورة معلّقة في منزله يظهر فيها ممسكًا بالمايك وخلفه سيدة يجرها كأنها مصر، قائلًا: "هذه الصورة تعكس وعدي لنفسي أن أكون صوت مصر وخادمًا لها، لأن مبدئي في الحياة هو الوطن والإنسان والحب، ولا أغنية لي تخلو من هذه المعاني الثلاثة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.