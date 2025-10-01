الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد منير يكشف سر بناء منزله المطل على النيل بصخور أسوانية

الفنان محمد منير،
الفنان محمد منير، فيتو

كشف الفنان محمد منير، خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، عن سبب وجود صخور من أسوان داخل منزله، قائلًا: "هذه الصخور تذكرني دائمًا بمسقط رأسي أسوان، حيث أملك منزلًا جميلًا يطل على نهر النيل، ومبني من نفس هذه الصخور".

 

طبيعة أسوان وسحرها

وأوضح  الكينج محمد منير أن هذه الصخور تعكس طبيعة أسوان الفريدة، مشيرًا إلى أنها تكونت نتيجة زلزال قديم حدث قبل ملايين السنين.

 وأضاف: "شرفة منزلي تطل على البر الغربي برماله المميزة، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية التي تجذب الطيور المهاجرة في الشتاء لتستمتع بجمال الأشجار والنباتات".

صورة رمزية لمصر

وتوقف الكينج عند صورة معلّقة في منزله يظهر فيها ممسكًا بالمايك وخلفه سيدة يجرها كأنها مصر، قائلًا: "هذه الصورة تعكس وعدي لنفسي أن أكون صوت مصر وخادمًا لها، لأن مبدئي في الحياة هو الوطن والإنسان والحب، ولا أغنية لي تخلو من هذه المعاني الثلاثة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد منير الكينج محمد منير الفنان محمد منير أسوان لميس الحديدي البر الغربي

مواد متعلقة

محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد منير: بسمع ويجز والمهرجانات لكنها لا تسكن قلبي

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

ماذا لو رفضت حماس خطة ترامب؟ مصطفى الفقي يجيب

منتخب مصر يخسر بثنائية أمام نيوزيلندا ويقترب من وداع مونديال الأندية

بعد 3 أيام من الواقعة، تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق الحميدي ببورسعيد

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads