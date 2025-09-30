الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أوسيمين يتقدم لجالطة سراي بالهدف الأول في مرمى ليفربول

اوسيمين
اوسيمين

سجل فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي التركي الهدف الأول في مرمى ليفربول،  في الدقيقة 15 من علامة الجزاء على ملعب "رامس بارك"، ضمن  لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال اللقاء.

تشكيل ليفربول أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كيركيز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، سوبوسلاي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: فيرميونج، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

الصورة

ويأمل ليفربول في تحقيق فوزه الثاني في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل بفضل فيرجيل فان دايك، في حين أن جالطة سراي تعرض لهزيمة قوية على يد آينتراخت فراكفورت، حيث خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

ويفتقد ليفربول خدمات اللاعب فيديريكو كييزا رغم تقييده في قائمة النادي بعد تحديثها عقب إصابة جيوفاني ليوني، حيث أكد المدرب آرني سلوت أنه يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

ليفربول الانجليزي ليفربول محمد صلاح محمد صلاح على مقاعد البدلاء

