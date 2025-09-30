رئيس الوزراء الفلسطيني: "جاهزون لتحمل كامل المسؤولية في غزة"

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية تنظر إلى غزة، باعتبارها مكونًا أساسيًا من الوطن، ولا يمكن فصلها عن الضفة الغربية والقدس.

استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل المسؤولية

وأوضح أن القيادة الفلسطينية مستعدة لتحمل كامل مسؤوليتها في القطاع، بما يشمل الجوانب السياسية والأمنية والإدارية والخدماتية، في حال تم التوصل إلى تفاهمات تضمن إنهاء الحرب وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني.

دعوة للوحدة الوطنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، والعمل على دعم صمود المواطنين في غزة في ظل ما يعانونه من حرب مدمرة.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات تليفزيونية: إن الدوحة والقاهرة أوضحتا لحركة حماس خلال اجتماع أمس أن الهدف الرئيسي هو وقف الحرب وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية شاملة.

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده تعمل بالتنسيق الكامل مع مصر في جهود الوساطة، مشددًا على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

