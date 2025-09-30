المركز القومي للمسرح يطلق مسابقة "السيد درويش" للدراسات الموسيقية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية في دورتها الأولى، بعنوان "دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي".

شروط التقدم للمسابقة

1- ألا يكون البحث المتقدم جزءا من أطروحة سبق الحصول بها على درجة علمية

2- ألا يكون البحث المقدم قد سبق له الفوز في مسابقة بحثية

3- ألا يكون البحث المقدم قد سبق له النشر

4- للمتسابق الحق في الاشتراك ببحث واحد فقط، على ألا يزيد على 60 صفحة

5- نوع الخط المستخدم times new Roman، مقاس الخط 14، والبحث المتقدم باللغة العربية فقط

جوائز المسابقة

1- المركز الأول:عشرة آلاف جنيه

2- المركز الثاني: ثمانية آلاف جنيه

3- المركز الثالث: ستة آلاف جنيه

كما سيتم نشر الدراسات الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز، فيما يأتي آخر موعد للتقدم للجائزة 31 ديسمبر 2025، فيما يتم إعلان أسماء الفائزين 17 مارس 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.