رئيس حزب الجبهة: اختيار المرشحين بانتخابات مجلس النواب يتم وفق معايير موضوعية

حزب الجبهة، فيتو
عقدت قيادات حزب الجبهة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، لبحث استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث ناقش الاجتماع ترتيبات الحملة الانتخابية على مستوى الجمهورية.

 

تحديد أسماء المرشحين

وتناول الاجتماع، آليات التنسيق حول تحديد أسماء المرشحين ودوائرهم، مؤكدين حرص الحزب على أن تكون معركة الانتخابات قائمة على المنافسة الشريفة ودراسة كافة المرشحين بعناية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وانعكاسًا لتوجهات وقيم الحزب.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب بأن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير واضحة وموضوعية، تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين تمثيلًا يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم، موضحًا أن الحزب يقوم بدراسة ملفات كافة الأسماء المرشحة من أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، للاستقرار على أفضل النماذج المطروحة بما يضمن تمثيل الحزب تمثيلًا مشرفًا وفاعلًا داخل مجلس النواب.

المعركة الانتخابية ستدار في إطار من الشفافية الكاملة

كما شدد السيد القصير الأمين العام للحزب على أن المعركة الانتخابية ستدار في إطار من الشفافية الكاملة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض أي ممارسات تخالف القانون ويحرص على أن تكون المنافسة نموذجًا يحتذى به في الشفافية والالتزام.

واستعرض الاجتماع الخطوط العريضة لخطة الحزب في إدارة الحملة الدعائية والإعلامية، بما يعزز من فرص مرشحيه ويعكس القوة التنظيمية للحزب على مستوى الدوائر المختلفة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود وإطلاق سلسلة من الفعاليات الميدانية والإعلامية لتعريف الناخبين برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي.

