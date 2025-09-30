السيطرة على حريق بعدد من الأحواش بمركز جهينة في سوهاج

شبّ حريق، في عدد من الأحواش بمركز جهينة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحرائق دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بجهينة والطليحات وبناويط بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والممتلكات المجاورة، فيما لم تُسجل أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات وتقدير حجم الخسائر المادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وجارى أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.