الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق بعدد من الأحواش بمركز جهينة في سوهاج

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بعدد من الأحواش بمركز جهينة

شبّ حريق، في عدد من الأحواش  بمركز جهينة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحرائق دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بجهينة والطليحات وبناويط بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والممتلكات المجاورة، فيما لم تُسجل أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات وتقدير حجم الخسائر المادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وجارى أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوهاج حريق جهينة الحماية المدنية السيطرة علي الحريق بلاغ أمني أحواش ريفية دون خسائر بشرية

مواد متعلقة

ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع فيديو

ضبط منادي سيارات تعدى على قائد سيارة بالجمالية

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة سيدتين بسوهاج

وزارة الداخلية تحصد شهادات تقدير في مسابقة الحفاظ على التراث العمراني لعام 2025

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

الجونة السينمائي يعلن القائمة الكاملة للأعمال المتنافسة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads