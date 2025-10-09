الخميس 09 أكتوبر 2025
الأنبا ميخائيل يترأس اللقاء الشهري لمجمع كهنة حلوان والمعصرة

كهنة حلوان
كهنة حلوان

اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، مع مجمع الكهنة في اللقاء الشهري الذي عُقد بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

افتتح اللقاء بكلمة روحية تناول فيها موضوع “قضية الاختيار في رسالة رومية أصحاح ٩”، حيث قدّم شرحًا لاهوتيًا معمقًا شجّع فيه الكهنة على التأمل والعمل الرعوي بروح الإنجيل، كما دعا الآباء الكهنة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الطفولة المرتقب، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بخدمة النشء كأولوية رعوية في الكنيسة.

وشهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالعمل الرعوي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الخدمة داخل الإيبارشية ويخدم احتياجات الشعب الروحية والتعليمية.

حفل تخرج الدفعة الأولى من إكليريكية بولس الرسول بمسيساجا

شهدت كلية القديس بولس الرسول الإكليريكية اللاهوتية بمسيساجا احتفالًا مميزًا بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من الدارسين الذين أتموا دراسة الدبلومة في العلوم اللاهوتية.

الحفل جاء وسط أجواء من البهجة الروحية، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، إلى جانب مجموعة من أساتذة الإكليريكية وخدامها.

تضمن برنامج الحفل كلمة لأحد الأساتذة، ثم كلمات للخريجين الذين عبروا عن امتنانهم للتجربة التعليمية وما أضافته لهم من معرفة وخبرة روحية وعلمية. 

وألقى الأنبا مينا كلمة هنأ فيها الخريجين على اجتهادهم وتفوقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لخدمة أوسع في الكنيسة والمجتمع.

واختُتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الدارسين وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين. 

ومن الجدير بالذكر أن الكلية تقدم برامج دراسية متخصصة في العلوم اللاهوتية، وتشمل درجتي الدبلومة والماجستير، بما يسهم في إعداد كوادر جديدة مؤهلة للخدمة والتعليم الكنسي.

