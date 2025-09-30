محافظ الإسكندرية: تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية بـ الأحياء

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر أكتوبر، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا ياتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تتواجد القوافل يومي (١-٢ أكتوبر) وحدة العراق حي العامرية، ويومي (٨-٩ أكتوبر)وحدة بنجر ١ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما تتواجد يومي (١٤-١٥ أكتوبر )وحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية.



وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر أكتوبر بتواجدها في نطاق حي العامرية بقافلة طبية بوحدة سند يومي (٢١-٢٢ أكتوبر) وقافلة بنطاق حي العجمى بوحدة العجمى البحرية يومي (٢٨-٢٩ أكتوبر).

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتيسير الحصول على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية لجميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.