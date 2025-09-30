عضو المكتب السياسي لحركة حماس: منفتحون على مقترحات ترامب للسلام

أوضح عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن حماس منفتحة على كل مقترحات الحل، مع تأكيد قطر تسليمها المقترح الأمريكي حول قطاع غزة إلى حماس.

وقال بدران في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن الحركة "منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل، لكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية".

كما شدد على أن "المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع ويتوافق مع كافة القوانين الدولية"، وفق تعبيره.

بالتزامن، كشف مسؤول فلسطيني مطلع أن حماس بدأت اليوم بدراسة خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة، ضمن أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية.

وقال المسؤول وهو مقرب من حماس: إن الحركة "بدأت سلسلة المشاورات ضمن أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج وستقدم ردا وطنيا يمثلها والفصائل".

كما أوضح أن المشاورات "قد تحتاج إلى عدة أيام"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كذلك، أكد مسؤل فلسطيني آخر أن الحركة بدأت مشاوراتها حول الخطة، بعد أن "تسلمت نسخة من خطة ترامب من القطريين والمصريين" الليلة الماضية.

وشدد على أن حماس "حريصة على إنجاز اتفاق شامل لوقف الحرب بما يضمن انسحابا إسرائيليا كاملًا من القطاع وينهي الحصار المفروض منذ 2007 (على غزة) وإعادة إعمار القطاع".

كما أضاف أن إسرائيل "تعطل دائما أي اتفاق لأنها تريد استمرار حرب الإبادة"، مشددًا على أن "الضمانات الدولية ضرورية".

