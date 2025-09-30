الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالمنوفية ويتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بأشمون (صور)

الدكتور مصطفى مدبولي،
غيَّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسار جولته اليوم في محافظة المُنوفية، حيث دعا محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى التوقف عند أول مدرسة تصادفهم في الطريق بين قريتي شمّا وسبك الأحد بمركز أشمون، للاطمئنان بشكل مفاجئ على انتظام العملية التعليمية، وحضور الطلاب، حيث توقفت الجولة عند مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات وقام بزيارتها.

 

 


وأكد رئيس الوزراء أن توقفه في هذه المدرسة، يأتي من منطلق الحرص على التأكد بالفعل من مدى جاهزية المدارس، وانتظام الحضور، وسير العملية التعليمية بشكل منتظم.

 


وخلال جولته، تأكد الدكتور مصطفى مدبولي من اكتمال الفصول بالفعل، وأجرى حوارًا مع الطالبات وسألهن عن المناهج وإجراءات تسلم الكُتب، حيث أشدن بجودة طباعة المناهج الحالية ومحتواها المتميز، وأكدن أنهن تسلمن الكتب بالفعل ويتبقى لهن الكتب الخاصة بالتقييمات، وخلال تواجده بأحد الفصول طلب من إحدى الطالبات قراءة أحد النصوص باللغة الإنجليزية وترجمته للعربية، وقامت الطالبة بتأدية ذلك بشكل مميز.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير التربية والتعليم، وكذا لجميع العاملين بالمدرسة، على الجهود المبذولة، والصورة الجيدة التي عليها المدرسة، خاصة أنها جاءت دون ترتيب مًسبق، مؤكدًا أن الجهد المبذول في ملفات القضاء على عجز المدرسين، وكثافات الفصول، وحضور الطلاب أصبح واضحًا. 

