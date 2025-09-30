الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حماية المستهلك: قفزة في شكاوى قطاع الأثاث خلال 2025 مقارنة بالعام الماضي

ورشة عمل موسّعة بعنوان
ورشة عمل موسّعة بعنوان جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال

أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العلاقة بين الجهاز والمصنّعين تقوم على الشراكة لا الخصومة، قائلا: "نحن ننظر إلى الاستثمارات الصناعية باعتبارها لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، ونسعى إلى حلول ودية بعيدًا عن التعسّف في تطبيق القوانين."

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يُعد مرآة للصانع في السوق، وعندما نرصد ظواهر سلبية أو زيادة في الشكاوى نعود للشركات لتصحيح أوضاعها.

جاء ذلك خلال مشاركته فى  ورشة عمل موسّعة تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع" نظمتها غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين وضمان مصالح المنتجين والمصنعين، في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك.

 

ولفت إلى أن قطاع الأثاث يشهد ارتفاعًا في الشكاوى، حيث تضاعفت في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، مع تركز معظمها في عدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، قائلًا: "هدفنا معالجة هذه المشكلات بالتعاون مع الصناع لحماية السوق والمستهلك معًا."

