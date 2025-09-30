الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف موقف جراديشار من مباراة كهرباء الإسماعيلية

قال مصدر داخل الأهلي: إن السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق، لن يتمكن من التواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة كهرباء الإسماعيلية السبت القادم؛ بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

وفاز الأهلي على الزمالك ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته دون راحة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 في تمام الساعة 8 مساء ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

