حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة سرقة تاجر في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة تاجر بالإكراه في المطرية.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين سرقوا مبلغ مالى ومنقولات مملوكة للمجنى عليه (تاجر)، وكان ذلك كرها عنه حال كونهم أكثر من شخصين يحملون سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المطرية. 


وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى أوقفت المجني عليه حال سيره بسيارته بعدما أوهمته برغبتها في أن يوصلها لوجهة قريبة فدلفت واستقلت السيارة برفقته، وما أن توقف بها حتى حضر لهما المتهم الثانى وبرفقته آخر مجهول وتعديا عليه ضربا مستخدمين في ذلك السلاح الأبيض، فأحدثا به إصابات الأمر الذى بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات والمبلغ المالى الذي كان معه.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالي منه بالإكراه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة المطرية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين في الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة المطرية

