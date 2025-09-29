الحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات في المرج

قضت محكمة جنح المرج، بالحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اعترفا بسرقة بطاريات السيارات وبيعها لدى عميلهما سيء النية، كما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من أكثر من شخص أفادوا باكتشافهم سرقة بطاريات سيارتهم عقب ركنها في الشارع.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

