ارتفاع ضحايا حادث الصحراوي الغربي بقنا إلى 18 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، إلى 15 مصابا و3 جثث، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى نجع حمادي العام.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات مرفق إسعاف قنا مفاده وقوع حادث عند مدخل قرية بركة في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

حيث انقلبت سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب في طريقها من مدينة نجع حمادي إلى مدينة قنا، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.