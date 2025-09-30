الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

ارتفاع ضحايا حادث الصحراوي الغربي بقنا إلى 18 شخصا

إسعاف
إسعاف

ارتفع عدد ضحايا الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، إلى 15 مصابا و3 جثث، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى نجع حمادي العام.

تفاصيل الواقعة 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات مرفق إسعاف قنا مفاده وقوع حادث عند مدخل قرية بركة في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

حيث انقلبت سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب في طريقها من مدينة نجع حمادي إلى مدينة قنا، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.

