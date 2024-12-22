الدوار والدوخة، أسباب التعب المستمر وطرق علاجه

يمكن أن تجعل العديد من الحالات الشخص يشعر بالتعب والدوار، وتشمل هذه متلازمة التعب المزمن، وانخفاض سكر الدم، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والصداع النصفي، وأكثر من ذلك.

التعب هو تعب جسدي وعقلي شديد لا يزول بالراحة أو النوم، ويمكن أن تشير الدوخة إلى الدوار أو عدم الثبات أو الدوار، وينتج كلا العرضين عن العديد من الحالات الصحية والظروف، بعضها فقط يمكن وصفه بالخطير، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

متلازمة التعب المزمن (CFS)

يعد التعب هو العرض الرئيسي لمتلازمة التعب المزمن، ويمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنه يخلق صعوبة في أداء المهام اليومية، وتُعرف الحالة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي.

بالإضافة إلى التعب والدوار، قد يعاني الشخص المصاب بمتلازمة التعب المزمن من:

مشاكل النوم

آلام العضلات أو المفاصل

الصداع

التهاب الحلق

صعوبة التفكير أو التذكر أو التركيز

نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة

وقد تكون الأعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة وتميل إلى التفاقم بعد التمرين.

علاج متلازمة التعب المزمن

في حالة الإصابة بمتلازمة التعب المزمن، لا يوجد علاج معتمد، على الرغم من أن بعض الأعراض قد تكون قابلة للإدارة، يميل المتخصصون إلى التوصية بعادات تساعد في إدارة مشاكل النوم، ويمكن أن يشمل ذلك تحديد وقت منتظم للنوم، وإزالة أجهزة التلفاز والكمبيوتر من غرفة النوم.

ويوصي الطبيب بارتداء جوارب داعمة للمساعدة في علاج الدوخة والدوار، ونظرًا لأن سبب متلازمة التعب المزمن غير معروف، فلا يوجد وقاية معروفة.

نقص السكر في الدم

يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم إلى ما دون المعدل الطبيعي، ويُعرف أيضًا باسم انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وتحدث الحالة عادةً في حالات مرض السكري المعتمد على الأنسولين، لوا يعالج الأشخاص المصابون بهذه الحالة طويلة الأمد الجلوكوز بشكل صحيح، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، ويحتاجون إلى مكملات الأنسولين.

يمكن أن تختلف أعراض نقص السكر في الدم الخفيف إلى المتوسط ​​من شخص لآخر، ويمكن للأشخاص المصابين بنقص سكر الدم أن يختبروا أيضًا أي مجموعة من الأعراض التالية:

الارتعاش أو العصبية

التعرق المفرط

الجوع

الصداع

عدم وضوح الرؤية

الارتباك

ضعف التنسيق

صعوبة التركيز

الضعف

نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة

علاج نقص سكر الدم

يساعد تناول الجلوكوز في علاج نقص سكر الدم الخفيف إلى المتوسط ​​لدى الأشخاص المصابين بداء السكري، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك، فقد يستهلك البعض أربعة أقراص جلوكوز أو أنبوب جل، بينما يفضل البعض الآخر نصف كوب من عصير الفاكهة أو ملعقة كبيرة من السكر أو العسل أو شراب الذرة.

إذا كان الشخص المصاب بداء السكري يحتاج بشكل متكرر إلى استهلاك جلوكوز إضافي، فهذا يدل على أن حالته لا تتم إدارتها بشكل مناسب، ويجب إجراء تغييرات على جرعة الأنسولين أو الأدوية الأخرى.

ويتطلب نقص سكر الدم الشديد العلاج في المستشفى، ويُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري بتناول وجبات منتظمة وفحص مستويات جلوكوز الدم لديهم بشكل متكرر لتجنب نقص سكر الدم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

يساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، والحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي قد يسبب الدوخة والتعب.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الجلد الشاحب أو الأصفر

ضيق التنفس أو ألم الصدر

سرعة ضربات القلب

صوت دقات أو صفير في الأذنين

أظافر هشة أو تساقط الشعر

ويمكن أن تزيد العوامل التالية من خطر إصابة الشخص بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتكون كالآتي:

فقدان الدم الشديد بسبب الإصابة، أو النزيف الحيضي الشديد، أو النزيف المعوي

الحمل

الحالات التي تعوق امتصاص الحديد

مرض كرون

مرض القرحة الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الكلى

مرض التهاب الأمعاء

علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

يعالج الطبيب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة تناول الشخص للحديد، وعادةً بالمكملات الغذائية، ولمنع هذه الحالة، يوصى باتباع نظام غذائي غني بالحديد، تشمل المصادر الجيدة للحديد ما يلي:

اللحوم

الأسماك

البقوليات

الخضروات الورقية الخضراء، مثل البروكلي والكرنب

الصداع النصفي

الصداع النصفي هو نوع من الصداع المتكرر الذي يسبب نبضًا مؤلمًا في أحد جانبي الرأس أو كليهما، ويمكن أن يقلل الصداع النصفي من قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض مثل:

الشعور بالحساسية للضوء والصوت

الغثيان والقيء

الشعور بهالة، والتي قد تشمل

رؤية ومضات أو بقع من الضوء

الشعور بوخز في الوجه أو الذراعين

مشاكل في التفكير والتحدث

علاج الصداع النصفي

تختلف أفضل علاجات الصداع النصفي من شخص لآخر، ويجد البعض الراحة باستخدام مسكنات الألم، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، وقد يفضل البعض الآخر الأدوية المضادة للغثيان، كما تتوفر أيضًا أدوية بوصفة طبية.

يمكن أن يساعد تجنب العوامل التي تسبب الصداع النصفي في منع حدوثه، وتختلف هذه المحفزات أيضًا ولكنها قد تشمل الإجهاد وبعض الأطعمة والنوم كثيرًا أو قليلًا جدًا.

الارتجاج

الارتجاج هو إصابة مؤقتة في الدماغ، ناجمة عن ضربة على الرأس، ويمكن أن تستمر الإصابة بضعة أيام أو أسابيع، وتظهر الأعراض عادة في غضون بضعة دقائق من التأثير ويمكن أن تشمل:

الدوخة والتعب

الصداع

الغثيان أو القيء

الارتباك

فقدان الذاكرة

مشاكل التوازن

تقلبات المزاج

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها

علاج الارتجاج

في حالات الإصابات البسيطة، قد تختفي الأعراض مع الكثير من الراحة وتجنب الأنشطة المرهقة عقليًا والكحول وتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الضربات الجسدية على الرأس إلى مضاعفات خطيرة وقد تكون هناك حاجة إلى مساعدة طبية فورية.

متى يجب رؤية الطبيب؟

قد تشير الأعراض التالية إلى ارتجاج شديد في المخ، ويجب طلب العناية الطبية على الفور إذا كان أي مما يلي موجودًا بعد إصابة في الرأس:

فقدان الوعي

مشاكل الذاكرة

صداع لا يزول

قيء مستمر

تغيرات في السلوك

يجب على أي شخص يعاني من نوبات متكررة من الدوخة والتعب التحدث إلى الطبيب، هذا إذا كان الشخص يشك في إصابته بمرض مزمن، مثل متلازمة التعب المزمن أو مرض السكري، والذي يتطلب إدارة طويلة الأمد.

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