الخوف وبناقص نص، الليلة بالسامر ضمن مهرجان مسرح الهواة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الثلاثاء، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 3 أكتوبر المقبل.

عرض الخوف

ويحمل العرض الأول عنوان "الخوف"، لفرقة جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي الكويت ببورسعيد، ويعرض في السادسة مساء، ويعد معالجة مسرحية لرواية "شىء من الخوف" للأديب ثروت أباظة، إعداد بكري عبد الحميد، وإخراج عمرو كمال.

وتدور أحداثه في إحدى القرى يعيش أهلها تحت وطأة الظلم، بسبب "عتريس" الذي يفرض سلطته القمعية على أهل القرية، بينما تتصدى "فؤادة" لهذه السلطة بشجاعة، ما يؤدي إلى صراع يكشف عن حجم التسلط والخوف الذي يعيشه المجتمع.

عرض بناقص نص

أما العرض الثاني بعنوان"بناقص نص" لفرقة جمعية رعاية الفنون والحفاظ على التراث بالسويس، تأليف محمد إبراهيم محروس، وإخراج محمود عثمان، ويعرض في الثامنة مساء.

وتدور أحداثه حول الصراعات النفسية الداخلية للإنسان، ويطرح أسئلة حول الحب والكراهية، الشك والغيرة، والأمل واليأس، مع مزج الواقع بالخيال لإبراز التناقضات الداخلية لكل شخصية.

يقدم العرضان بالمجان، ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس.

مهرجان مسرح الهواة

يقام "مهرجان مسرح الهواة" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويديره عبير رشيدي، ويونس شعبان مقررا.

ويشارك في المهرجان هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، والمخرج عادل حسان.

