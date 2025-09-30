مصرع تاجر مخدرات في قنا

لقي تاجر مخدرات مصرعه، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة في حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية للقبض عليه، بدائرة بندر قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي للقبض على تاجر مخدرات هارب من حكم قضائي مؤبد، خلال هروبه من قرية الحجيرات إلى بندر قنا.

وأسفرت الحملة عن مقتل ع.ع.ك، من قرية الحجيرات، هارب من حكم قضائي مؤبد، خلال محاولة القبض عليه في بندر قنا بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقي مصرعه وكان بحوزته كمية من المواد المخدرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

