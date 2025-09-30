الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
شعبة الذهب: المعدن النفيس يقفز 485 جنيها بمكاسب 10.4% خلال سبتمبر

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

كشف  إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن قفزة كبيرة في أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر 2025، سواء في السوق المحلية أو العالمية، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ـ الأكثر تداولًا في مصر ـ ارتفع من 4685 جنيها مطلع سبتمبر إلى 5170 جنيها يوم 30 سبتمبر، بفارق 485 جنيها للجرام، وبنسبة صعود تقترب من 10.4%.

وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى أن سعر أونصة الذهب استهل تعاملات سبتمبر عند 3430 دولارًا، قبل أن يرتفع إلى 3866 دولارًا حاليًا، بزيادة قدرها 436 دولارًا، بما يعادل نموًا نسبته نحو 12.7%.

وعزا واصف هذه الارتفاعات إلى القفزة في الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في 17 سبتمبر 2025، وسط توقعات باستمرار دورة الخفض خلال الفترة المقبلة مما يدعم الصعود المستثمر للمعدن الأصفر وسط غياب إشارات التصحيح.


وأكد أن الذهب يظل الوجهة الأكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة مع استمرار مشتريات البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية، في ظل تزايد مخاوف التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب تراجع الدولار.

وتوقع واصف أن يواصل الذهب مكاسبه خلال الفترة المقبلة، مستهدفًا مستوى 4000 دولار للأونصة، إذا استمرت عوامل الدعم الحالية التي تعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن عالمي.

وأكد واصف أن  قرار خفض الفائدة في مصر 200 نقطة لم يترك أثرًا مباشرًا على أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث يظل المعدن الأصفر أكثر تأثرًا بحركة الأونصة عالميًا وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.

