أخبار مصر

العمل: حملات تفتيش على المواقع الإنشائية للتأكد من تطبيق قواعد السلامة

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أصدر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، حيث وجه خلاله مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش الميداني على مواقع العمل، للتأكد من تطبيق أحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المواقع الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتيجة، وذلك بصفة يومية.

اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

وأكد الوزير أن هذا "الكتاب" يأتي في ضوء اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، وفي إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام " السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل "، وفقًا لقانون العمل الجديد  رقم 14 لسنة 2025.

