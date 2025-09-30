طن الروسي يتراجع 100 جنيه، أسعار القمح اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القمح اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح تباينا في الأسواق بجميع الأنواع، إذ انخفض سعر طن القمح الأوكراني والروسي 11.5% المستورد، كما انخفض سعر طن القمح المحلي، مقابل ارتفاع سعر كيلو القمح في الأسواق.

فيتو تستعرض أسعار القمح في الأسواق اليوم السبت

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، فضلًا عن سعر القمح المحلي؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار القمح اليوم، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12600 جنيه للطن.

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13625 جنيها، بانخفاض قدره 154 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 2900 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار كيلو القمح المحلي في سوق التجزئة

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 343.48 دولار للطن، وبلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 216.67 دولار للطن.

وبلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 223.05 دولار للطن، فيما بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 230 دولار للطن.

