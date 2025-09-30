الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن الروسي يتراجع 100 جنيه، أسعار القمح اليوم الثلاثاء في الأسواق

اسعار القمح اليوم،
اسعار القمح اليوم، فيتو

أسعار القمح اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح تباينا في الأسواق بجميع الأنواع، إذ انخفض سعر طن القمح الأوكراني والروسي 11.5% المستورد، كما انخفض سعر طن القمح المحلي، مقابل ارتفاع سعر كيلو القمح في الأسواق.

فيتو تستعرض أسعار القمح في الأسواق اليوم السبت 

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، فضلًا عن سعر القمح المحلي؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار القمح اليوم، فيتو
اسعار القمح اليوم، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12600 جنيه للطن.
اسعار القمح اليوم، فيتو
اسعار القمح اليوم، فيتو

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13625 جنيها، بانخفاض قدره 154 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 2900 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار كيلو القمح المحلي في سوق التجزئة

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح اليوم، فيتو
اسعار القمح اليوم، فيتو

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 343.48 دولار للطن، وبلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 216.67  دولار للطن.

وبلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 223.05  دولار للطن، فيما بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 230 دولار للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القمح أسعار القمح المستورد أسعار القمح اليوم أسعار القمح في الأسواق البوابة الحكومية البورصات العالمية القمح الاوكراني القمح الروسي القمح المحلي القمح المستورد سعر القمح سعر القمح الروسى سعر القمح المحلي سعر طن القمح الأوكراني سعر طن القمح سعر كيلو القمح سعر طن القمح المحلى قمح روسي طن القمح

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك في خطر

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

السيسي يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads