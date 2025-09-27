تباين أسعار القمح في الأسواق

أسعار القمح اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح تباينا في الأسواق بجميع الأنواع.

فيتو تستعرض أسعار القمح في الأسواق اليوم السبت

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، فضلًا عن سعر القمح المحلي؛ وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12400 جنيه للطن. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12500 جنيه للطن. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12600 جنيه للطن.

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13636 جنيها، بانخفاض قدره 649 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن.

أسعار كيلو القمح المحلي في سوق التجزئة

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 22.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 343.44 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 212.88 دولار للطن.

بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 223.77 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 229.5 دولار للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.