وزير الثقافة ينعى الدكتور ياسر صقر الرئيس الأسبق لجامعة حلوان

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور ياسر صقر، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان وأستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة.

وغيَّب الموت الدكتور صقر بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات، حيث ترك بصمة بارزة في مسيرة التعليم العالي بمصر وأسهم بعلمه وجهده في إعداد أجيال من المبدعين والمتخصصين.

وتقدم وزير الثقافة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل وذويه وزملائه وطلابه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور ياسر صقر

وسبق أن نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن، الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الذي وافته المنية.

شغل الفقيد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، وقدم خلال مسيرته إسهامات بارزة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، كما ترك بصمة مميزة في مجال تخصصه العلمي والأكاديمي.

