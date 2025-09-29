الإثنين 29 سبتمبر 2025
كان رمزا للعطاء والتفاني، جامعات المعرفة الدولية تنعي رئيسها ياسر صقر

د. ياسر صقر
د. ياسر صقر
نعت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ببالغ الحزن والأسى، رئيسها الدكتور ياسر صقر، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025.

وتوفي الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرعي جامعتي نوفا البرتغالية وكوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واكدت الجامعة في بيان رسمي صادر عنها، ان الراحل الدكتور ياسر صقر، كان قائدًا ملهمًا ومربيًا فاضلًا، ورمزًا للعطاء والتفاني، ومصدرًا للعلم والمعرفة لجميع أفراد مجتمعنا الأكاديمي، وستظل جهوده العظيمة وإسهاماته القيمة في خدمة الجامعة خالدة ومضيئة على مر الأجيال.

كما تقدمت جامعات المعرفة الدولية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وجميع زملائه، وطلابه، وكل من نال شرف العمل معه أو المعرفة به.

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور ياسر صقر

ونعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن، الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الذي وافته المنية.

شغل الفقيد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، وقدم خلال مسيرته إسهامات بارزة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، كما ترك بصمة مميزة في مجال تخصصه العلمي والأكاديمي.

