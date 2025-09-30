الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-9 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتوقعت أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 31 نهارًا و19 درجة  ليلًا.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس خريفي معتدل حار  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترة متقطعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الطماطم تسجل 25 جنيها، أرتفاع أسعار الخضروات بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الإعدام لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف 4 أطفال.. وتخفيف حبس حمو بيكا

الحكم الثاني، الإعدام لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف 4 أطفال والاعتداء عليهم

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة بالطماطم وانخفاض 15 جنيها في الفاصوليا

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

تقتصر على 3 منافسات كبرى، شرط "يويفا" لاستبعاد إسرائيل من البطولات الدولية

خيانة عائلية، تفاصيل التسريب الصوتي لابنة الفنانة أمل عرفة

انتعاش في القاهرة والصعيد يسجل الـ 40 مجددا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة جالطة سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads