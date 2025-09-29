ارتفاع أسواق الأسهم والذهب، والدولار يتراجع وسط تخوفات من إغلاق حكومي أمريكي

سجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب اليوم الإثنين، فيما تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين لاحتمال إغلاق مؤقت للحكومة الأمريكية، وهو ما قد يؤخر صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وعدد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

الذهب يسجل قفزة جديدة

الذهب واصل صعوده ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا مدعومًا بضعف الدولار ومخاوف المستثمرين من تداعيات إغلاق الحكومة الفيدرالية، فقد ارتفع المعدن الأصفر 1.8% ليصل إلى 3,831 دولارا للأونصة في التعاملات الفورية.

تأثر مؤشرات الأسهم الأمريكية

واستفادت الأسهم الأمريكية من تفاؤل نسبي، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3%، و«ناسداك» 0.6% بحلول منتصف الجلسة، بينما استقر «داو جونز».

كما تقدم مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 0.4%، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2% متجهًا نحو ثالث شهر على التوالي من المكاسب.

انعكاسات محتملة على الاحتياطي الفيدرالي

المحللون حذروا من أن إغلاقًا حكوميًا ممتدًا قد يحرم مجلس الاحتياطي الفيدرالي من بيانات أساسية قبل اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر، ما قد يدفعه للاعتماد على بيانات خاصة في قراراته. وبحسب «بنك أوف أمريكا»، فإن الإغلاق قد يقلل احتمال خفض الفائدة في أكتوبر بشكل طفيف، حاليا تتوقع الأسواق خفضا للفائدة في أكتوبر بنسبة 90%، واحتمالًا يبلغ 65% لخفض جديد في ديسمبر.

العملات والسندات والنفط

تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.6 نقاط أساس إلى 4.14%، في ظل تزايد توقعات التيسير النقدي.

انخفض مؤشر الدولار 0.22% إلى 97.91 نقطة. وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1729 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين 0.6% إلى 148.6 ين.

تراجع أسعار النفط

على صعيد النفط، انخفض خام برنت 3.3% إلى 67.83 دولار للبرميل، والخام الأميركي 3.7% إلى 63.32 دولار، بعد استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب كردستان–تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وتشير تقارير إلى أن «أوبك+» ستقر زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا في اجتماعها المقبل.

