وزير الإسكان: ملف أرض نادي الزمالك على مكتب رئيس الجمهورية (فيديو)

فى أول تعليق له على سحب أرض نادي الزمالك، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد أى خلاف بين النادي وبين وزارة الإسكان.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": إن نادي الزمالك قلعة رياضية وجماهيرية ونعتز بوجوده داخل الدولة، وهناك تنسيق وتعاون مع وزير الشباب والرياضة.



وأضاف: "وزارة الإسكان على أتم استعداد أن توفر قطعة أرض للنادي ليكون له أكثر من فرع ولا يوجد أى خلاف مع النادي وتم رفع الأمر برمته لرئيس الجمهورية بالموقف كله كاملا".



وأوضح أنه تم شرح وجهة النظر حول سحب أرض نادي الزمالك للكابتن حسين لبيب، مؤكدا: "وزارة الإسكان تعمل وفق ضوابط، وسيكون هناك حل قريبا جدا، ولو مجلس إدارة الزمالك لديه رغبة فى تخصيص قطعة أخرى فنحن على أتم الاستعداد".

وقال إن المصريين بالخارج يحظون باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان، كما أن الوزارة سوف تطرح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وحدات سكنية تستهدف كل شرائح المصريين بالخارج.

وأضاف أن مبادرة "بيت الوطن" من أبرز المبادرات التي تبنتها الوزارة منذ عام 2012، كما أن المبادرة العاشرة في "بيت الوطن" تم خلالها طرح نحو 3000 قطعة، وتقدم لها 15 ألف مواطن مصري بالخارج.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تلبية كل احتياجات من تقدموا لمبادرة "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ في كل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة " بيت الوطن".

