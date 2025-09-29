مدرب الأهلي يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد استبعاده من التشكيل الأساسي أمام الزمالك (فيديو)

حرص عادل مصطفى مدرب النادي الأهلي، على مؤازرة حسين الشحات لاعب الأحمر بعد استبعاده من التشكيل الأساسي، أمام الزمالك في القمة 131.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد من ركلة جزاء.

ورصدت عدسة “فيتو” توجه عادل مصطفى إلى حسين الشحات لتحفيزه بعد استبعاده، موجها له رسالة قائلا: “هتاخد فرصتك وهتلعب”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم الأبيض بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك أحرزه اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

وشهدت الدقيقة 4 هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك، بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة، ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومن ثم ذهبت إلى ياسين مرعي الذي شتتها بالرأس ذهبت إلى الشناوي الذي أمسك بها.

وفي الدقيقة 10 تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وكاد طاهر محمد طاهر يسهم في أول أهداف الأهلي بعد عرضية أرسلها كاد مدافع الزمالك أن يسكنها الشباك ولكنها علت العارضة بقليل

وشهدت الدقيقة 26 احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك، تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وأبعدها، ثم قرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بقرار من حكم الفيديو، وفي المرة الثانية نجح حسام عبد المجيد في إسكانها الشباك ليعلن تقدم الزمالك بهدف نظيف في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 46 احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي نتيجة لمسة يد لمدافع الزمالك، ثم عاد الحكم وألغاها بقرار من حكم الفيديو

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

قبل المباراة يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.