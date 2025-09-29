مروحيات عسكرية إسرائيلية تنقل مصابي جيش الاحتلال لمستشفيات تل أبيب وبئر السبع

أفادت مصادر ميدانية بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية تدخلت لنقل جنود مصابين في محيط مستشفى الشفاء، وسط مدينة غزة إلى مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع، فيما تستمر حالة الاستنفار في محيط القطاع خشية وقوع هجمات إضافية.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والصواريخ المضادة للدروع.

خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

منصات إعلامية إسرائيلية وصفت ما جرى بـ«الحدث الأمني الصعب»، مؤكدة سقوط قتلى وعدد من المصابين في صفوف الجنود.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إحدى الدبابات الإسرائيلية تعرضت لإصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة.

المواجهات في محيط مستشفى الشفاء تعكس احتدام المعارك داخل المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وهو ما يزيد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني بالتزامن مع العمليات العسكرية.

