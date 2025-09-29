الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مروحيات عسكرية إسرائيلية تنقل مصابي جيش الاحتلال لمستشفيات تل أبيب وبئر السبع

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت مصادر ميدانية بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية تدخلت لنقل جنود مصابين في محيط مستشفى الشفاء، وسط مدينة غزة إلى مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع، فيما تستمر حالة الاستنفار في محيط القطاع خشية وقوع هجمات إضافية.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والصواريخ المضادة للدروع.

خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

منصات إعلامية إسرائيلية وصفت ما جرى بـ«الحدث الأمني الصعب»، مؤكدة سقوط قتلى وعدد من المصابين في صفوف الجنود.

 وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إحدى الدبابات الإسرائيلية تعرضت لإصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة.

 

المواجهات في محيط مستشفى الشفاء تعكس احتدام المعارك داخل المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وهو ما يزيد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني بالتزامن مع العمليات العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام عبري غزة مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي مقاتلي المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية الدبابات الإسرائيلية تل أبيب بئر السبع

مواد متعلقة

ترامب قبل لقائه نتنياهو: سنحقق السلام في غزة قريبا

جيش الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو الدولي في غزة بقذائف المدفعية

جيش الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخين من غزة وسقوطهما قبل بلوغ هدفهما

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

القاهرة تصدر بيانا حول تغييرات كافيه ريش بوسط البلد

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلًا من 6 أكتوبر

زيزو يشعل أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة (فيديو)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى

ما حكم إعداد وليمة لـ الأهل كصدقة عن المتوفى؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads