الكرداني وغادة شاهين يقدمان حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

تفتتح مدينة الإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، حيث يقدّم حفل الافتتاح الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين.

يعد الكرداني أحد الوجوه المألوفة في تقديم كبرى المحافل الدولية، حيث قدّم حفلات الأمم المتحدة لسنوات، كما تولى تقديم حفلات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على مدى عشر سنوات متتالية، بالإضافة إلى تقديمه دورة النجمة نبيلة عبيد عام 2020 في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

أما الإعلامية غادة شاهين فهي ناقدة وصحفية سينمائية خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، حاصلة على دبلومة النقد الفني من جامعة عين شمس ودبلومة الترجمة الدولية من جامعة Lumières 2 في ليون – فرنسا. عملت صحفية وناقدة في جريدة الخميس والأنباء وتدرجت حتى أصبحت نائب رئيس تحرير مجلة إيليت، كما عملت مراسلة لقناة النيل الدولية ومقدمة برنامج "ليالي المهرجان" بقناة أوسكار سينما.

شغلت غادة شاهين منصب مدير الاتصالات الدولية والترجمة في مهرجان الإسكندرية السينمائي (2015 – 2022)، ثم مساعد رئيس المهرجان (2022 – 2023)، وتشغل حاليًا منصب المدير الفني للمهرجان منذ 2024. وهي عضو في جمعية كتاب ونقاد السينما ونقابة المهن السينمائية، وشاركت في تغطية كبرى المهرجانات السينمائية المحلية والدولية ولجان التحكيم.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من رموز السينما المصرية والعربية وعرضًا افتتاحيًا لأحدث الأفلام المشاركة، في دورة جديدة تواصل ترسيخ مكانة الإسكندرية كجسر ثقافي وفني بين ضفتي المتوسط.

