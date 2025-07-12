وجوه النصب على السائح والمعتمر!

ثمة صور عديدة للنصب تلقى بظلالها على راغبي العمرة، أو راغبي السياحة الداخلية، ونستعرض في هذا المقال بعض صور شباك الصيد التي يلقيها النصاب للوقوع بفريسته، والحصول على أموال دون وجه حق حتى لا يطير دخان النصب، ويتوغل داخل المجتمع دون محرم ولا مانع.



أول صور النصب هي اعتماد المعتمر أو السائح على صفحة عبر أحد منصات التواصل الرقمي دون التحقق من شرعية الكيان أو الشركة مقدمة الإعلان ويتواصل معها ويرسل لها أموال عبر أحد المحافظ الإلكترونية دون الذهاب إلى مقر الشركة أو عن مدى حصولها على التراخيص اللازمة.



وإذا انتقلنا إلى سيناريو آخر للنصب نجده يتم من خلال اعتماد راغبي العمرة أو الحج على السمسار خاصة في القرى والأقاليم، فنجد النصاب يُغالي بطريقة غير مشروعة في أسعار البرامج مستغلا قلة وعي المواطنين ومعرفتهم بحقيقة الأسعار.



وإذا انتقلنا لصورة أخرى أو سيناريو آخر نجد ظهور كيانات غير شرعية كشركات سياحية غير مرخصة تستأجر أحد الشقق لعدة شهور، وتقوم بعمل حملة إعلانية مكثفة لصيد المزيد من العملاء والنصب عليهم، وعند التوجه لمقرهم تجدهم قد أنهوا عقد الإيجار وتركوا المقر.



ولتفادي تلك الصور ينبغي على المواطنين التحقق من ترخيص الشركة السياحية التي يتعامل معها، من خلال التواجد بمقر الشركة والاطلاع على الترخيص الذي يتم وضعه في مكان ظاهر تنفيذاَ لضوابط وزارة السياحة، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) أو من خلال تصفح موقع وزارة السياحة والآثار للتأكد من ترخيص الشركة.



كما ينبغي على العملاء عدم إرسال أي مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية إلا بعد التحقق من شرعية الكيان حتى لا يصبح عرضة للنصب، كما يفضل عدم التعامل مع السماسرة والتعامل مع الشركات المرخصة وفروعها.



وإحقاقا للحق ما تقوم به مباحث الشركات السياحية بالتنسيق مع إدارة التفتيش على شركات السياحة ووحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية بوزارة السياحة من جهود في مواجهة الكيانات غير المرخصة والرقابة الجادة على الشركات السياحية المرخصة يستحق الإشادة.

وختامًا أن ملف التوعية وإعلام المواطن بحقوقه وواجباته لم يعد ترفا، خاصة في ظل انتشار منصات الإعلام الرقمي، واستغلال قلة من معدومي الضمير لتلك المنصات في النصب على المواطنين، وللحديث بقية.

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