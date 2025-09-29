الإثنين 29 سبتمبر 2025
رياضة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن عماد النحاس مدرب النادي الأهلي تشكيل الأحمر لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر. 

خط الهجوم: محمد شريف

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض أي تعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

