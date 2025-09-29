بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 217، الصادر في 29 سبتمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 383 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4683 لسنة 2023، موضحة كشوف حصر أسماء الملاك الظاهرين.

ونص قرار وزارة التنمية المحلية على استصدار قرار نزع ملكية العقارات والأراضى لمشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب بحى النزهة محافظة القاهرة.



وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه بتاريخ 4/12/2023، صدر قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023، للمنفعة العامة والمتضمن فى مادته الأولى (يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية- بمنطقة الهايكستب بحى النزهة محافظة القاهرة.

وتم تقدير قيمة التعويضات للعقارات والأراضى المتعارضة مع تطوير المنطقة، بقيمة إجمالية قدرها 1.200.000.000 جنيه (فقط واحد مليار ومائتان مليون جنيه لاغيـر)، عن طريق الدكتور سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقارى المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية.

ويتم صرف التعويضات لأصحاب الشأن عن طريق حى النزهة، ومكتـب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الشئون المالية بالمحافظة، ولم يتقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمـستندات الملكية، المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى، لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه "نظرًا لعدم تقديم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة بمستندات ملكية مـسجلة ومشهرة بالشهر العقارى، لذا تم استصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضى للمشروع، حتى يتسنى للإدارة إيداع قرار المنفعة العامة رقم رقم 4683 لسنة 2023 بالشهر العقارى قبل انتهاء المدة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.