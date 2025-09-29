وزير التموين يفتتح أول 3 منافذ جديدة تطلق العلامة التجارية "Carry On"، تنافس القطاع الخاص.. تطوير 1060 مجمعا و30 ألف تاجر تقليدي بسياسة ربح مدروسة (صور)

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة منافذ ضمن السلسلة التجارية الحكومية «Carry On»، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والعميد بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر.

وشمل الافتتاح منافذ كلية البنات بمصر الجديدة، إلى جانب منفذي الأميرية والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وزير التموين: العلامة التجارية الجديدة تنافس القطاع الخاص

وأكد وزير التموين أن العلامة التجارية الجديدة تنافس سلاسل القطاع الخاص تهدف إلى تقديم خدمة شمولية متميزة للمواطنين في مختلف المحافظات، من خلال إتاحة الدعم التمويني وتوفير السلع بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق.

وأضاف أن التطوير الذي تشهده المجمعات الاستهلاكية يقتصر على الاسم والشكل والخدمات، بينما يبقى الهدف ثابت وهو خدمة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار فاروق إلى أن منافذ «Carry On» ستعتمد على المنتجات المصرية والسلع الغذائية المتنوعة، مع رفض التعامل مع أي مورد لا يقدم أسعارا مميزة.

وأكد أن التطوير يشمل جودة الخدمة ووسائل الدفع الحديثة، بالإضافة إلى نظام مكافآت على البطاقات التموينية وخدمات إضافية تضاهي كبرى المتاجر المحلية والدولية.

وزير التموين: تطوير 1060 منفذا استهلاكيا

وأوضح وزير التموين أن خطة الوزارة تستهدف تحديث أكثر من 1060 منفذا استهلاكيا، وما يزيد على 30 ألف بقال تقليدي، مؤكدا أن الأسعار ستعتمد على سياسة الربح المقبول والمدروس لضمان الاستمرار في جذب المواطنين وتوفير السلع بشكل منتظم.

وأضاف فاروق أن إطلاق السلسلة التجارية «Carry On» يأتي استكمالا لمبادرات الوزارة مثل الأوكازيون الصيفي، ومعرض «أهلا مدارس»، وسوق اليوم الواحد، والتي تتيح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين.

كما أكد الوزير أن التعاون مع التجار والمصنعين والسلاسل التجارية، إلى جانب جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يساهم في استقرار الأسواق وتوافر احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لستة أشهر.

وتابع الوزير، قائلا: رحلة التطوير بدأت ولن تتوقف، وأن الهدف سيبقى دائمًا خدمة المواطن المصري وتوفير السلع بأسعار عادلة وجودة مضمونة.

محافظ القاهرة: طرح منتجات الشركات الوطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية

من جانبه، قال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة: إن المبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة، وطرح منتجات الشركات الوطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتحديث منافذ البيع بالتجزئة، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة ومواصفات عالية الجودة عن طريق تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ.

وأوضح صابر أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، مشيرًا الى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل تلك المعارض.

التموين: تلبية احتياجات المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات

من جهته، أكد وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، أن شعور المواطن بالأمان يظل الهدف الأسمى للدولة، موضحًا أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وقال: إن الوزارة ماضية ضبط الأسواق عبر تكثيف الجهود الرقابية والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في تداول السلع الاستراتيجية، مع ضمان توافرها بالكميات والجودة المناسبة.

وأضاف أبو المجد أن الوزارة حريصة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير منظومة التموين بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائية.

التموين: صرف سلع المنظومة التموينية وفارق نقاط الخبز من المنافذ الجديدة

فيما قال الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة كافة أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة.

وأوضح أنه من ضمن أهدافها تصميم علامة تجارية جديدة بهوية موحدة والارتقاء بالتجربة الشرائية بالمجمعات الاستهلاكية وأن يكون نهج التطوير غير تقليدية ليصبح منافسا لفروع السلاسل المشهورة.

أضاف ناجي أن فرع كلية البنات يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية علاوة على صرف سلع المنظومة التموينية وفارق نقاط الخبز، مشيرا إلي أن السلسلة التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين بجودة عالية، وبأسعار مناسبة.

