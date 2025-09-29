التموين: توفير جميع السلع واللحوم والدواجن في سلسلة "carry on" الجديدة

أكد الدكتور مهندس علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، تطوير منافذ الشركة القابضة وإعادة هيكلة كافة أنشطة الشركات التابعة.

وقال إن افتتاح وزير التموين لأول فرع تحت علامة تجارية تسمى "carry on" بكلية البنات، تهدف إلى توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فرع كلية البنات يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية علاوة على صرف سلع المنظومة التموينية وفارق نقاط الخبز وأن فروع كاري اون بمنطقة السيدة زينب مخصص لنشاط اللحوم بأنواعها، بينما فرع كاري أون بالسواح لنشاط الأسماك.

