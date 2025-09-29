استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 23 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الإثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد خمسة مواطنين جراء قصف بطائرات إسرائيلية مبنى المجلس الطبي الفلسطيني الذي يؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. كما استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فجر اليوم.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت عددًا من المجنزرات المُفخخة المُحملة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة، كما نفذت عمليات نسف في محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة.



ووفق الوكالة، "أسقطت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" أكثر من 50 قنبلة متفجّرة فجرًا على منازل متفرقة في مدينة غزة، تركزت في منطقتي السامر والخدمة العامة".

ووجه جيش الاحتلال بإخلاء عدة منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي، المكتظ بعشرات الآلاف من الفلسطينيين غربي مدينة غزة، تمهيدا لقصفها، كما وجه انذار بقصف4 مبان سكنية متعددة الطوابق في شارع أبو حصيرة، بالإخلاء الفوري، تمهيدا لقصفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.