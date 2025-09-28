الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة شمال سيناء: إحالة مدير مركز الرعاية الأولية بـ"عاطف السادات" للتحقيق

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء

أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مدير مركز الرعاية الأولية بعاطف السادات وعددًا من المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته غرفة الاستقبال والكشف، الصيدلية، الأسنان، المشورة، والتطعيمات، للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، كما اطلع على الأعمال الإدارية ودفتر الحضور والانصراف.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية الأولية ومستشفى بئر العبد التخصصي

توقيع عقود المعلمين الجدد بشمال سيناء ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

ووجّه بسرعة إجراء صيانة عاجلة لبعض التجهيزات غير الطبية داخل المركز، مؤكدًا أن الزيارات المفاجئة ستستمر على مدار الـ24 ساعة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية للمواطنين، مع ضرورة تقديم أفضل رعاية صحية وتذليل أي عقبات أمام سير العمل. 

الخدمات الصحية للمواطنين بشمال سيناء بئر العبد سيناء صحة شمال سيناء شمال سيناء

