صحة شمال سيناء: إحالة مدير مركز الرعاية الأولية بـ"عاطف السادات" للتحقيق

أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مدير مركز الرعاية الأولية بعاطف السادات وعددًا من المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته غرفة الاستقبال والكشف، الصيدلية، الأسنان، المشورة، والتطعيمات، للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، كما اطلع على الأعمال الإدارية ودفتر الحضور والانصراف.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين

ووجّه بسرعة إجراء صيانة عاجلة لبعض التجهيزات غير الطبية داخل المركز، مؤكدًا أن الزيارات المفاجئة ستستمر على مدار الـ24 ساعة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية للمواطنين، مع ضرورة تقديم أفضل رعاية صحية وتذليل أي عقبات أمام سير العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.