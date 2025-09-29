تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل والده خلال صلاته في الخليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل والده أثناء أدائه الصلاة لرفض المجني عليه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخليفة إلى جلسة الدور الثالث من أكتوبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن إسلام قتل والده عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك لرفضه نصح المجني عليه له حتى يقلع عن تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم ما أن تهيأ له الظرف بخشوع والده في صلاته فانتهز الفرصة، واستل سلاحا أبيض سكين وانهال عليه طعنا بأنحاء جسده حتى أسقطه أرضا ساجدا غارقا في دمائه.

وأشار أمر الاحالة أن المتهم استمر في طعن والده حتى شاهد أحشاءه قد تدلت خارج جسده، وتيقن من وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

