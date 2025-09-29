الإثنين 29 سبتمبر 2025
اقتصاد

انفراجة قريبة، مصلحة الجمارك تتابع إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

وجهت مصلحة الجمارك المصرية خطابًا رسميًا إلى موانئ بورسعيد، وذلك لحصر كافة سيارات ذوي الهمم المتواجدة في الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحركات الحكومة للتعامل مع أزمة السيارات المكدسة في المنافذ الجمركية.

تقديم بيان شامل بجميع السيارات المتواجدة في الموانئ

وعقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا لمناقشة ملف سيارات ذوي الهمم يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى ضرورة تقديم بيان شامل بجميع السيارات المتواجدة في الموانئ التي لم يتم الإفراج عنها، سواء كانت سيارات "واردة برسم المنطقة الاقتصادية أو المناطق الحرة أو المقيدة مهمل"، وغيرها من الفئات.

وشددت المصلحة في خطاب موجه إلى الموانئ على ضرورة موافاتهم بالبيان المطلوب في أسرع وقت، بهدف عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دراسة مقترحات لتيسير الإفراج الجمركي

من جهة أخرى، بدأ مجلس الوزراء دراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى حل أزمة السيارات المكدسة في الموانئ والمنافذ الجمركية، وتأتي هذه المقترحات كجزء من خطة الحكومة لتيسير إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتواجدة بالموانئ. 

وتشمل المقترحات عدة سيناريوهات من بينها الاستفادة من نظام المناطق الاقتصادية أو الحرة، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لإجراءات الإفراج.

وكان اجتماع وزاري قد عقد مؤخرًا بهدف تخفيف الأعباء على مستحقي الدعم من ذوي الهمم، وضم الاجتماع عددًا من الوزراء المعنيين، مثل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تسهيل الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين

وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى عدة إجراءات تستهدف تسهيل الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين وفقًا للسعات اللترية المقررة، كما تم التأكيد على تطبيق آليات رقابة مشددة لضمان الشفافية والعدالة ومنع أي محاولات للتلاعب.

ضمان حقوق ذوي الهمم وحماية المصالح الاقتصادية 

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ومصالح الدولة الاقتصادية، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات للمستوردين الذين التزموا بالقوانين واللوائح السارية. يهدف ذلك إلى إزالة أي عقبات أمام عمليات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على الشفافية وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.

يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، مع استمرار الجهود الحكومية لحل أزمة سيارات المعاقين وتسهيل إجراءات الإفراج عنها في أسرع وقت ممكن. 

سيارات المعاقين الافراج عن سيارات المعاقين إجراءات الإفراج عن سيارات المعاقين الجمارك مصلحة الجمارك سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات المعاقين

