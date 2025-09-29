تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه لخلافات على الميراث في الجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل نجل عمه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضربه بفأس على رأسه أدى إلى وفاته في الحال بمنشأة القناطر.

مشاجرة بين أبناء العم في منشأة القناطر

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بوقوع حادثة وفاة المزارع (60 سنة) إثر مشاجرة بينه وبين ابن عمه (40 سنة) بسبب خلافات على الميراث.





وتبين أن المتهم اعتدى على المجني عليه بفأس كان بحوزته في أرض زراعية محل النزاع. تم القبض على المتهم، وأثناء مواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأشار إلى مكان الفأس المستخدمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وقررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

